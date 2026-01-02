Julián Araujo es nuevo jugador del Celtic FC de Escocia

El lateral por derecha, Julián Araujo, fue anunciado como nuevo jugador del Celtic FC de Escocia. Con la mira puesta en el Mundial del 2026, fue cedido por seis meses y se convierte en el segundo mexicano en jugar para el equipo de Glasgow.

Araujo, de 24 años, llega a su cuarto equipo en el viejo continente, pasando por el FC Barcelona,UD las Palmas y Bournemouth, aunque todos sin éxito y regularidad.

En lo que va de la temporada, apenas ha sumado 90 minutos en la EFL Cup y unos cuantos más en la Premier League (en agosto, su último partido), por lo que la llegada a Wilfried Nancy luce como el lugar adecuado para poder sumar minutos.

Por medio de un comunicado en las redes sociales de los “Hoops”, anunciaron la cesión del mexicano hasta final de temporada. Efraín Juárez fue el primer futbolista azteca en llegar a Glasgow, en 2010.

“Sé lo que se exige en un club como Celtic, y estoy preparado para ello. Tengo muchas ganas de afrontar los retos que se presentan y quiero contribuir a que nuestros seguidores disfruten de buenos momentos y de un fútbol de calidad y ganador”, dijo Araujo.

Una de las decisiones clave para abandonar Inglaterra fue tener un lugar en la próxima convocatoria con México para la Copa del Mundo, en donde el seleccionador, Javier Aguirre, ha expresado que sólo irán los que jueguen.

El posible debut de Araujo puede ser en un momento crucial de la temporada. El clásico “Old Firm” contra el Rangers es este 3 de enero, por lo que parece probable que pueda estrenarse frente al máximo rival con su dorsal 22.

Editor: Alejandro Villanueva

