Exfutbolista Roberto Carlos se somete a procedimiento cardiaco en Brasil

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos aclaró este miércoles su estado de salud tras ser intervenido en un hospital de São Paulo. A través de un mensaje en sus redes sociales, publicado en inglés y portugués, el exlateral izquierdo del Real Madrid y de la selección brasileña negó haber sufrido un infarto.

“Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco”, expresó el exjugador de 52 años.

En la publicación, que acompañó con una fotografía suya en una cama de hospital, Roberto Carlos agregó que se encuentra “confiado” y “recuperándose bien”. También manifestó estar “ansioso” por recuperar la forma física para reanudar sus compromisos profesionales y personales “en breve”.

El actual embajador del Real Madrid agradeció “de corazón todos los mensajes de apoyo, cariño y preocupación” e hizo un llamado a la calma. “Quiero tranquilizar a todos de que no hay motivo para alarmarse. Muchas gracias a todo el equipo médico que cuidó de mí”, añadió.

Según reportes preliminares, inicialmente se realizó una prueba en una pierna donde padecía un trombo, y en una resonancia magnética posterior se habría identificado una disfunción en el funcionamiento del corazón, lo que motivó la intervención para la inserción de un catéter.

Roberto Carlos está fuera de peligro, pero, como es preceptivo, permanecerá en observación durante al menos las próximas 48 horas para verificar que su evolución sea positiva.

