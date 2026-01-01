Académica IBERO Puebla explica cómo lograr propósitos de Año Nuevo

El vision board (que se traduce literalmente como ‘tablero de visión’) se ha convertido en una herramienta popular para comenzar el año con claridad e intención. La Mtra. Giovana Gaytán Ceja, orientadora psicológica de la Coordinación de Formación y Orientación Educativa (FOE) de la IBERO Puebla, explicó que esta técnica permite visualizar metas y propósitos mediante elementos gráficos que inspiran y motivan.

La académica señaló que el primer paso para crear un vision board es definir los objetivos que se desea lograr en el año entrante. Una vez establecidos, se plasman de manera visual a través de recortes, collages, fotografías o imágenes digitales, lo cual facilita mantener presentes las metas de forma creativa y significativa.

Es fundamental, dijo, buscar inspiración en elementos que generen motivación y preguntarse para qué se quiere crear un vision board y para qué se desean alcanzar esos objetivos. Esta reflexión ayuda a dar dirección y sentido al proceso, sobre todo porque se trata de cosas que queremos lograr en el nuevo año.

La Mtra. Gaytán Ceja destacó que esta herramienta visual no funciona por arte de magia: plasmar las metas no garantiza su cumplimiento. Por ello, es necesario identificar acciones concretas que permitan avanzar hacia cada objetivo a lo largo del año. Pensar en pequeños pasos, añadió, vuelve más alcanzable el camino hacia las metas establecidas.

Otro aspecto importante es colocar este collage de intenciones, proyectos y deseos en un lugar visible para que funcione como recordatorio constante de lo que se desea lograr. Verlo diariamente refuerza la motivación y permite reconocer los avances conforme se van cumpliendo las metas.

Igualmente, invitó a realizar esta práctica con creatividad e inspiración, ya sea a través de cosas que viste en el año que está por acabar o en personas o aprendizajes obtenidos; todo puede ser una fuente de nuevos propósitos y proyectos. Por último, recomendó aprovechar el vision board para planificar y fortalecer la confianza personal en la capacidad de lograr objetivos.

