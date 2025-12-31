Secretaría de las Mujeres califica sentencia de Javier N como “avance en el acceso a la justicia”

La Secretaría de las Mujeres del Estado de Puebla emitió un pronunciamiento respecto a la sentencia condenatoria de Javier N y cómplices en el caso del feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022. La dependencia calificó la resolución judicial como “un avance relevante en el acceso a la justicia para las mujeres”.

En su comunicado, la Secretaría vinculó el fallo a un marco de acción nacional, señalando que “en México se trabaja con la visión y el compromiso de la primera presidenta del país, la Dra. Claudia Sheinbaum, para que ese derecho sea una realidad”.

Asimismo, interpretó el significado de la condena, afirmando que “la determinación del poder judicial al aplicar la pena máxima a los responsables del feminicidio de Cecilia Monzón, envía un mensaje de esperanza para los casos de violencia en contra de las mujeres que esperan una sentencia“.

Este 31 de diciembre se dictó una sentencia de pena máxima contra tres hombres por el feminicidio ocurrido en mayo de 2022. En una audiencia de Individualización de Sanciones, se impusieron 60 años de prisión a Javier N., señalado como autor intelectual, y 60 años a Silvestre N. y Jair N., determinados como autores materiales del delito.

El organismo reconoció el papel de las instituciones involucradas, expresando que “el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de las Mujeres, reconoce el papel fundamental de la Fiscalía General y del sistema de justicia”.

Atribuyó el resultado a una acción colectiva, señalando que “la sentencia es resultado del trabajo interinstitucional y del acompañamiento permanente de las autoridades competentes, de la fortaleza de la familia Monzón y del impulso de activistas y mujeres comprometidas con la erradicación de la violencia de género“.

Finalmente, la dependencia estatal valoró el impacto social del proceso judicial, concluyendo que “la respuesta institucional al caso de Cecilia Monzón visibiliza la violencia feminicida, cierra un momento doloroso para la sociedad poblana y fortalece la exigencia social de justicia con perspectiva de género”.

