Bety Sánchez prioriza acciones hídricas y de bienestar en Zacatlán

En el 2025, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez priorizó las acciones para el futuro de las familias de Zacatlán, mismas que dejarán huella en niñas, niños, adolescentes, con resultados a mediano y largo plazo, apostándole al bienestar de la gente y a la sostenibilidad del municipio.

Estas acciones se encuentran establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y alineadas al Plan Nacional, así como el Plan Estatal de Desarrollo, pensando en el futuro de las nuevas generaciones, brindando una mejor calidad de vida. Estas políticas públicas son estratégicas como: el Plan Hídrico, el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), las geomembranas para cosechar agua y la Casa de Bienestar Socioemocional.

Además, fueron propuestas de campaña que, a un año de Gobierno, las está haciendo realidad con planeación, orden y solvencia económica, respaldadas con proyectos ejecutivos bien sustentados.

Plan Hídrico

Bajo el argumento de que el agua es lo más valioso que tiene el municipio, Bety Sánchez presentó el Plan Hídrico como una estrategia integral que solucionará el abasto del vital líquido a corto, mediano y largo plazo, y a su vez, cuidará del medio ambiente.

Entre las acciones del Plan Hídrico en el 2025, destacan la reforestación estratégica con más de 320 mil árboles captadores de agua plantados. Se inició con la construcción de colectores pluviales como los de la calle José Luis Martínez en Jicolapa, el de la calle Manuel Espinosa Iglesias, así como la construcción de drenajes sanitarios en colaboración con el CEASPUE en Jicolapa, El Vivero, y algunas calles de la cabecera municipal.

El pasado 18 de diciembre, Bety Sánchez anunció con directora de la CONAGUA en Puebla, Beatriz Torres, la incorporación de las descargas 1 y 2 a la planta tratadora de aguas residuales “La Barranca”, que favorece al medio ambiente, evitando que las aguas contaminadas lleguen a los ríos.

También anunció la sustitución de la red de agua potable en las calles del Centro de Zacatlán, misma que después de 70 años será modernizada, evitando fugas y desperdicio del vital líquido.

Aunado a esto, el SOSAPAZ está construyendo pozos de absorción para captar el agua de lluvia, obras reconocidas por el CEASPUE como pioneras en todo el Estado, además hizo trabajos importantes en la calle de Alatriste para evitar inundaciones y aprovechar las aguas pluviales.

Inversión en el campo

Las geomembranas son otra de las acciones para el cuidado del medio ambiente, además de apoyo a los productores agrícolas. De esta forma se aprovechará el agua de la lluvia para regar los cultivos en época de sequía. Se tratan de láminas sintéticas impermeables, con capacidad de almacenamiento de 400 mil litros y un periodo de vida de entre 30 y 40 años. Estas ollas captadoras de agua facilitarán el desarrollo del campo zacateco.

El ensilaje es otra acción que generó diversos beneficios para los ganaderos en Zacatlán, ya que garantizan alimento para sus cabezas de ganado y lo compran directamente a los productores agrícolas. Asimismo, la renta de tractores a bajo costo, facilitó la siembra de los diversos productos, ahorrando recursos económicos, capital humano y tiempo.

CRI

Pensando en las familias de Zacatlán y en los grupos vulnerables, la presidenta del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano y la alcaldesa Bety Sánchez, inauguraron el nuevo Centro de Rehabilitación Integral (CRI), facilitando el traslado de los pacientes, generando ahorros en la economía familiar y pensando a futuro, en las personas que requieren de los servicios de este centro que es un modelo en la Sierra Norte de Puebla.

EL CRI brinda más de 2 mil 500 consultas al mes a bajo costo, o con un esquema de cuota de recuperación. Tiene un área de equinoterapia, gimnasio, psicología, mecanoterapia, termoterapia, hidroterapia, circuito de marcha, consultorio de rehabilitación, beneficiando también a familias de Ahuacatlán, Amixtlán, San Felipe Tepatlán, Tepetzintla, Ahuazotepec, Chiconcuautla y Chignahuapan.

Casa de Bienestar Socioemocional de Zacatlán

Fue otra propuesta de campaña de Bety Sánchez, quien decidió hacerla una realidad después de escuchar los problemas que enfrentan niñas, niños, adolescentes y docentes en las aulas y la necesidad de intervenir de manera integral en el bienestar emocional de la población, de esta forma se trabajará en la prevención de situaciones de violencia, de depresión, ansiedad, entre otras cosas.

La primera etapa del proyecto consistió en la elaboración de un diagnóstico sobre problemas socioemocionales a los que se enfrenta la población: causas, consecuencias, así como alternativas. Este proyecto se ha trabajado en conjunto con la Universidad Iberoamericana Puebla, cuyas investigadoras presentaron los resultados de la investigación el pasado 2 de diciembre.

La siguiente etapa consiste en la capacitación de personas, creación de centros semillas, y programas que fomenten el Desarrollo Humano, el fortalecimiento de la comunidad, la reconstrucción del tejido social, el sentido de pertenencia e identidad, así como la prevención de ciertas problemáticas psico-sociales.

Con estas acciones, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez está generando los cimientos para un cambio social en el municipio, dejando una huella en las familias y fortaleciendo la sostenibilidad.

Te recomendamos: