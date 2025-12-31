Frente frío 25 cubre de nieve La Malinche y provoca bajas temperaturas

Las bajas temperaturas que se presentan por la entrada del frente frío número 25 en los estados de Puebla y Tlaxcala provocaron que la mañana de este miércoles la cima de La Malinche amaneciera cubierta de nieve, situación similar a la registrada en el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

Durante las primeras horas de este miércoles, la capital poblana, municipios de la zona metropolitana, así como del valle Libres-Oriental y el valle de Serdán, registraron temperaturas que oscilaron entre los 6 grados Celsius, principalmente entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana.

Municipios como Acajete, Amozoc, Rafael Lara Grajales y Nopalucan de la Granja amanecieron con una ligera capa de hielo en terrenos de cultivo y cofres de automóviles, por lo que durante la noche del martes y la madrugada del miércoles los pobladores tuvieron que recurrir al uso de chamarras y cobertores.

En la zona de El Progreso, perteneciente al municipio de Guadalupe Victoria y colindante con el Cofre de Perote, la mañana de este miércoles se registró una temperatura de 1 grado Celsius, recordando que el martes se presentó la segunda helada en esta región.

Hasta el momento no se han reportado decesos a causa de las bajas temperaturas registradas en este 2025, por lo que las autoridades mantienen el exhorto a la población para evitar el uso de anafres al interior de las viviendas, con el fin de prevenir intoxicaciones, así como abrigarse adecuadamente ante el descenso de temperatura que se presenta principalmente después de las 18:00 horas.

