SSC de Atlixco recupera cuatrimoto con predenuncia de robo

Reporte al 911 sobre robo de cuatrimoto culmina con su recuperación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco recuperó una cuatrimoto con predenuncia de robo en la colonia Centro, tras recibir un reporte acerca del robo de una Cuatrimoto marca Veloci, Tipo: HAMMER KX FORCE, color rojo con negro, año 2025, ante esto se realizaron recorridos de búsqueda y localización en calles aledañas, siendo en la calle 2 Sur, donde se localiza una unidad con características coincidentes.

Al no localizar a propietario alguno, los elementos verificaron el Número de Identificación Vehicular, confirmando que contaba con una predenuncia de robo registrada ante el 911.

La cuatrimoto fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias correspondientes.

La SSC Atlixco reiteró que mantiene operativos permanentes de vigilancia y atención a reportes ciudadanos para reforzar la seguridad y la recuperación de bienes en el municipio.

