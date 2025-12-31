SSP llama a celebrar fin de año con responsabilidad y sana convivencia 

A fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población, con motivo de las celebraciones de fin de año, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hace un llamado respetuoso a la ciudadanía para festejar en un ambiente de alegría, sana convivencia y con responsabilidad.

El gobernador Alejandro Armenta ha referido que un porcentaje importante de actos violentos se cometen durante las celebraciones y reuniones de amigos o familia, por eso reiteró su llamado a asumir la responsabilidad de festejar y convivir en ambientes de paz.

Por lo anterior, de manera coordinada mediante el operativo Puebla Segura, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa (Defensa), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal y Policías Municipales mantienen vigilancia por aire y tierra, además se encuentran desplegados en puntos estratégicos para brindar seguridad a las familias.

Se invita a la población a evitar el uso y la quema de pirotecnia, ya que representa un alto riesgo de incendios, lesiones graves y afectaciones a personas adultas mayores, niñas, niños, personas con discapacidad y animales de compañía. Asimismo, las autoridades exhortan a moderar el consumo de bebidas alcohólicas, conducir con precaución y hacer uso adecuado de las líneas de emergencia 9-1-1 y de denuncia anónima 089.

Los cuerpos policiales mantendrán presencia preventiva y reactiva para garantizar festejos en un ambiente de orden y tranquilidad; sin embargo, la prevención es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía, mediante acciones para disfrutar estas fiestas sin incidentes y fortalecer la convivencia social.

El Gobierno del Estado de Puebla reitera su compromiso de velar por la tranquilidad de todas y todos, e invita a las poblanas y poblanos a sumarse con solidaridad, conciencia y respeto a la ley.

