Administrarán mujeres mil 500 mdp en Obra Comunitaria: Laura Artemisa

“Este 2026, mil 500 millones de pesos del programa de Obra Comunitaria serán administrados y transparentados por mujeres, quienes harán que rindan los recursos tal y como sucedió el año anterior, para superar las metas iniciales”, enfatizó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al reconocer la honestidad y eficiencia con que manejan los recursos las tesoreras, en beneficio de su entorno.

En reunión con integrantes de Comités de Obra, Laura Artemisa reconoció el papel fundamental que han representado las mujeres, al manejar bien los recursos, además de superar, en muchos de los casos, la meta establecida en cada proyecto resultado del buen manejo del dinero que se les entrega.

En ese sentido, puso como ejemplo que, en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, una obra de drenaje proyectada para abarcar 114 metros concluyó en 150, debido a la eficiente administración de los recursos.

Laura Artemisa García Chávez reiteró que la esencia del programa de Obra Comunitaria es el humanismo, donde la participación social se traduce en que mujeres y hombres se pongan de acuerdo “y la realidad es que nosotras, donde nos pongan, hacemos lo mismo que en la casa, estiramos el dinero, para hacerlo rendir de la mejor manera y eso han hecho nuestras tesoreras, buscar dónde hay mejores precios, elegir aquello que tiene buena calidad y hacer más con menos”.

“Las personas en general, los miembros de una comunidad educativa priorizan las obras que ellos consideran urgentes, pero lo más importante es que forman un comité que va a determinar el uso de los recursos, los cuales de acuerdo con las reglas de operación será administrado por una mujer”, insistió.

Con estas acciones el gobernador Alejandro Armenta Mier, reitera su compromiso con la justicia social, en concordancia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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