Jornada de atención ciudadana atiende 457 solicitudes en Texmelucan

En el zócalo de San Martín Texmelucan se realizó la Jornada de Atención Ciudadana Por Amor a Puebla, impulsada por el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier, en coordinación con el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso, con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

Durante la jornada, autoridades estatales y municipales atendieron de manera directa e integral 457 solicitudes en materia de prevención del delito, principalmente relacionadas con violencia contra las mujeres, así como peticiones para reforzar la seguridad, mientras que el SOSAPATEX atendió diversas inquietudes de la ciudadanía con respecto al manejo del agua.

En representación del alcalde, asistió el secretario José Jaime Sánchez Cuevas, quien destacó la baja en los índices delictivos como resultado de las estrategias de seguridad pública, así como los avances en el saneamiento del río Atoyac, acciones realizadas en coordinación con los gobiernos federal y estatal.

Por su parte, Sarahí Márquez Limón, en representación de la directora de la Comisión Estatal de Agua, Rebeca Bañuelos Guadarrama, resaltó la construcción de colectores como parte del proyecto de saneamiento del río Atoyac para el tratamiento de aguas residuales.

El evento contó además con la presencia de Susana Reyes Pérez, en representación del secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González; Erika Diego Acundo, del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y funcionarios municipales.

Con estas acciones, los gobiernos estatal y municipal refrendan su compromiso de sumar esfuerzos para fortalecer la seguridad, mejorar los servicios públicos y brindar atención cercana a la ciudadanía, consolidando estrategias que contribuyan al bienestar y desarrollo en Texmelucan.

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