Uso de pantallas en la infancia podría afectar el cerebro adolescente

Diversas investigaciones científicas han encontrado que la exposición temprana a pantallas en la infancia puede estar relacionada con cambios en el desarrollo cerebral que se manifiestan durante la adolescencia. Estudios de seguimiento a largo plazo indican que el uso frecuente de dispositivos electrónicos antes de los dos años puede influir en la forma en que el cerebro madura y procesa la información años después.

Uno de los hallazgos principales señala que los niños con mayor tiempo frente a pantallas en etapas tempranas muestran una maduración acelerada de ciertas redes cerebrales, especialmente aquellas vinculadas al procesamiento visual y al control cognitivo. Aunque este desarrollo temprano puede parecer positivo, los especialistas advierten que podría afectar la flexibilidad mental y la eficiencia del pensamiento complejo en etapas posteriores.

Además, los estudios observaron que esta exposición temprana se asocia con mayores niveles de ansiedad en la adolescencia, lo que sugiere que los cambios en las redes neuronales formadas durante los primeros años de vida pueden influir en la salud emocional futura. Los investigadores destacan que el cerebro infantil es altamente sensible a las experiencias ambientales, lo que explica por qué estos efectos pueden aparecer años después.

Ante estos resultados, los expertos recomiendan limitar el tiempo de pantalla en los primeros años de vida y fomentar actividades como la lectura compartida, el juego físico y la interacción social. La evidencia refuerza la importancia de una orientación adecuada por parte de padres y educadores, así como de políticas que promuevan un uso equilibrado de la tecnología para proteger el desarrollo cerebral y emocional de niños y adolescentes.

