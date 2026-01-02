Puebla lanza convocatoria para selección estatal rumbo a Olimpiada CONADE

Con el objetivo de conformar a la selección poblana representativa en la próxima “Olimpiada Nacional CONADE 2026” con sede en Puebla, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Deporte y Juventud y en correlación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), emiten la convocatoria a la comunidad deportiva rumbo a la “Etapa Estatal 2026”.

Con un total de 23 disciplinas, las cuales se desarrollarán del 10 de enero al 27 de febrero en las instalaciones deportivas de dicha secretaría (Gimnasio Miguel Hidalgo, Complejo Deportivo Velódromo Salomón Jauli Dávila, Pabellón Olímpico de Gimnasia y Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña), así como en el Centro Estatal de Tenis y el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), Puebla buscará clasificar al máximo número de atletas locales a la siguiente fase.

Cabe mencionar que el proceso de registro se realizará en coordinación con las Asociaciones deportivas estatales y el Área Técnica de la Secretaría de Deporte y Juventud y el límite de inscripción estará marcado conforme al calendario de actividades de cada disciplina. Para mayor información, la convocatoria estará publicada en las páginas oficiales de la dependencia hasta el 16 de enero.

De esta manera, continúa el impulso al deporte por parte del gobernador Alejandro Armenta y la secretaria Gaby “La Bonita” Sánchez, a fin de posicionar a la entidad en los primeros lugares del medallero nacional.

