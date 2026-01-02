Pavel Gaspar se suma a acciones en beneficio de la mixteca

Con el objetivo de realizar una planeación de actividades conjuntas en beneficio de la comunidad mixteca, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, asistió como invitado especial a una reunión convocada por el delegado de Gobernación, Dante Ramírez, en el municipio de Acatlán de Osorio.

Durante el encuentro, al que acudieron delegados y directivos de diversas instituciones gubernamentales, Pavel Gaspar expresó su apoyo y reiteró su compromiso con la comunidad mixteca, destacando la importancia de trabajar en conjunto para atender las necesidades y demandas de esta región.

Con estas acciones, se busca fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la atención a la ciudadanía, a través de la implementación de políticas públicas efectivas y la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo de la región.

A la reunión acudieron representantes de las secretarías de Bienestar, Desarrollo Rural y Juventud, así como del Sistema de Información y Comunicación, Instituto de Capacitación para el Trabajo, Instituto Estatal de Educación para Adultos, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Casa Carmen Serdán y Seguridad Estatal.

Te recomendamos: