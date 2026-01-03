Dan atención especializada a víctimas quemadas por explosión en Agua Santa

Atención inicial a lesionados fue brindada por personal especializado.

Una explosión de un tanque de gas en un puesto callejero de la unidad habitacional Agua Santa dejó 17 personas lesionadas. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, informó que el IMSS-Bienestar brindó atención médica oportuna a once de los afectados.

De manera inmediata se activaron los protocolos para eventos con arribo masivo de pacientes, trasladando a los once heridos al Hospital General del Sur para su valoración y atención inicial por personal especializado. Como resultado de la evaluación clínica, algunos pacientes fueron referidos a unidades hospitalarias de mayor especialidad para continuar con su tratamiento.

Entre estas unidades se encuentran el Hospital para la Niñez Poblana, el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar, y en un caso, el IMSS Ordinario.

El grupo atendido está conformado por seis hombres y cinco mujeres, con edades que oscilan entre los cuatro y los 48 años. Todos presentan quemaduras de distintos grados. Siete de estas personas, incluido un menor de edad, tienen diagnóstico de gran quemado y reciben atención médica especializada.

La administración estatal, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, informó que mantiene un seguimiento puntual a la evolución de las personas afectadas. Simultáneamente, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención en el manejo de gas doméstico y refrendó su disposición permanente para atender cualquier contingencia que ponga en riesgo la salud de los ciudadanos.

