Inicia atención parcial en el nuevo Hospital IMSS San Alejandro

Tras 8 años de espera, el nuevo hospital IMSS de San Alejandro abrió sus puertas para atender a los derechohabientes con equipos médicos de última generación y servicios que antes no tenía disponibles, como hemodiálisis, quimioterapia y clínica de cáncer de mama.

Por ahora, el hospital de San Alejandro abrió las puertas de su área de Urgencias, donde incluso se observó el movimiento de ambulancias, aunque también recibió a derechohabientes para dar seguimiento a sus padecimientos.

Para la edificación del hospital, fue necesario demoler el antiguo edificio que sufrió afectaciones en el sismo del 19 de septiembre de 2017, y cuya reconstrucción fue a través de un proceso lento e intensivo, según el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

Además de una inversión de mil 600 millones de pesos para el nosocomio que cuenta con 282 camas, seis quirófanos y 35 especialidades, un área de hemodiálisis con 17 máquinas, de quimioterapia, con 10 sillones, así como una clínica de cáncer de mama.

Asimismo, una unidad de cuidados intensivos, tomógrafo, mastógrafo y rayos X de última generación para brindar atención de alta calidad a los derechohabientes.

#Puebla 🚨🚨 A través de ambulancias es como llegan los primeros pacientes del Hospital IMSS San Alejandro, quienes a partir de este 30 de octubre son atendidos. Asimismo, al exterior del hospital también se encuentra ingresando por la puerta principal algunos pacientes para… pic.twitter.com/LBQpfEUF4q — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 30, 2025

