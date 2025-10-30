Reinaugura Pepe Chedraui el Centro de Atención al Visitante

Con la intención de brindar a las y los visitantes locales, nacionales y extranjeros una mejor experiencia de interacción para ubicar actividades y sitios emblemáticos de la capital poblana, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, reinauguró el Centro de Atención al Visitante que se ubica en Avenida Juan de Palafox y Mendoza #14, Centro, Puebla.

La presentación de este espacio representa un esfuerzo por brindar una imagen profesional y organizada a quienes llegan a descubrir Puebla. En este sentido, el presidente municipal reconoció que el incremento de turismo es gracias al esfuerzo coordinado entre el gobierno federal, estatal y municipal.

Agregó que pasaron más de siete administraciones sin atender este espacio y hoy, con esta intervención, además, se dignifica el trabajo de todo el personal que labora en dichas instalaciones.

En su mensaje, la secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López Malo, reconoció la importancia de la reapertura de este espacio, tomando en cuenta que tan solo la capital poblana ha recibido 3 millones de turistas en lo que va del año y 11 mil millones de pesos en derrama económica, lo cual representa 12 por ciento más que el año pasado, por lo que es necesario seguir potenciando a la ciudad de Puebla como un destino turístico.

El secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, consideró que la reinauguración es un motivo de fiesta, no sólo porque será una presentable y llamativa puerta de entrada para turistas y visitantes, en la que podrán encontrar toda la orientación e información para disfrutar su estancia en la ciudad, pero también, destacó, porque dignifica y revalora el trabajo de las y los servidores públicos y promotores que se encuentran en él, lo mismo que la oferta de los empresarios de todo el sector turístico y de la hospitalidad.

Este proyecto se ha trabajado con el propósito de mejorar la experiencia turística a través de una mejor organización en el flujo de las y los visitantes, logrando captar su atención de manera más efectiva. Además, se incorpora la exhibición de artículos de personas artesanas y productoras locales de juntas auxiliares y localidades del municipio de Puebla.

El Módulo de Información al Visitante recibe más de 50 mil personas al año; desde el inicio de la administración hasta agosto 2025 se han atendido 45 mil 808 personas.

