Hombre pierde la vida tras accidente en la carretera Puebla-Tehuacán

Un tripulante de un vehículo particular perdió la vida tras involucrarse en un accidente en la carretera federal Puebla-Tehuacán. La colisión ocurrió cuando su unidad se impactó contra otro automóvil y un objeto fijo en la vía, resultando en la muerte del conductor.

Por la mañana, ciudadanos que transitaban por la vía, en la zona de la colonia San Mateo Mendizábal, reportaron el accidente a las autoridades mediante llamadas de emergencia. Al llegar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) acordonaron la zona, donde se encontraban dos vehículos siniestrados y el cuerpo del fallecido, que yacía en el suelo.

Te puede interesar: Investigan presunta fiesta con alcohol y mujeres en el Penal de San Miguel

Paramédicos atendieron a un testigo en el lugar, aunque solo pudieron confirmar el deceso del conductor, un hombre de aproximadamente 38 años, quien había sido proyectado contra el pavimento debido a la fuerza del impacto. Los servicios forenses trasladaron el cuerpo para realizar las diligencias correspondientes, mientras que los peritos de vialidad comenzaron a analizar la mecánica del siniestro.

El accidente generó una intervención rápida de las autoridades para esclarecer las causas y garantizar la seguridad en la vía. La Policía continúa con los peritajes para determinar las responsabilidades y las circunstancias precisas del incidente.

Editor: César A. García

Te recomendamos: