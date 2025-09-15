PC Municipal de Puebla mantiene operativo especial por Fiestas Patrias

Con motivo de las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de su Dirección General de Protección Civil, implementa un operativo especial en el primer cuadro de la ciudad, y emite recomendaciones así como medidas de prevención para disfrutar de los festejos.
Esta área colocará un puesto de mando en el zócalo de la ciudad; además, dispondrá de nueve unidades móviles y 30 personas operativas, entre bomberos, rescatistas, así como paramédicos, en coordinación con grupos voluntarios de atención de emergencias, para brindar seguridad a la población.
Desde ese puesto de mando, se coordinará para trabajar de manera interinstitucional con áreas de emergencias y seguridad de los niveles estatal y federal.
Emite recomendaciones y medidas de prevención
Además, para disfrutar con seguridad estas fiestas, Protección Civil exhorta a seguir las siguientes recomendaciones:
En casa
- Revisar instalaciones de gas y agua para evitar fugas.
- Si salen, cerrar las llaves de paso de gas y agua.
- Evitar prender anafres en áreas no ventiladas o cerca de tanques de gas.
En la vía pública
- Mantener despejadas calles y avenidas.
- Abstenerse de hacer fogatas y la quema de basura en la calle.
- Permitir siempre el paso de vehículos de emergencia.
Con tu familia
- Asegúrate de que adultos mayores y menores estén acompañados por un adulto responsable.
- Mantén vigilados a tus hijos en todo momento.
- Evita el uso, almacenamiento o venta de pirotecnia.
- Explica a tus hijos que la pirotecnia puede causar quemaduras y accidentes.
El Gobierno de la Ciudad externa su compromiso por la salvaguarda de todas y todos sus habitantes.