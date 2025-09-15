PC Municipal de Puebla mantiene operativo especial por Fiestas Patrias

Con motivo de las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de su Dirección General de Protección Civil, implementa un operativo especial en el primer cuadro de la ciudad, y emite recomendaciones así como medidas de prevención para disfrutar de los festejos.

Esta área colocará un puesto de mando en el zócalo de la ciudad; además, dispondrá de nueve unidades móviles y 30 personas operativas, entre bomberos, rescatistas, así como paramédicos, en coordinación con grupos voluntarios de atención de emergencias, para brindar seguridad a la población.

Desde ese puesto de mando, se coordinará para trabajar de manera interinstitucional con áreas de emergencias y seguridad de los niveles estatal y federal.

Emite recomendaciones y medidas de prevención

Además, para disfrutar con seguridad estas fiestas, Protección Civil exhorta a seguir las siguientes recomendaciones:

En casa

Revisar instalaciones de gas y agua para evitar fugas.

Si salen, cerrar las llaves de paso de gas y agua.

Evitar prender anafres en áreas no ventiladas o cerca de tanques de gas.

En la vía pública

Mantener despejadas calles y avenidas.

Abstenerse de hacer fogatas y la quema de basura en la calle.

Permitir siempre el paso de vehículos de emergencia.

Con tu familia

Asegúrate de que adultos mayores y menores estén acompañados por un adulto responsable.

Mantén vigilados a tus hijos en todo momento.

Evita el uso, almacenamiento o venta de pirotecnia.

Explica a tus hijos que la pirotecnia puede causar quemaduras y accidentes.

El Gobierno de la Ciudad externa su compromiso por la salvaguarda de todas y todos sus habitantes.

