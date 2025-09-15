MC Puebla analizará perfiles priistas antes de aceptar afiliaciones

El alcalde de Cuyoaco, Iván Camacho Romero, no tiene asegurada la entrada a Movimiento Ciudadano (MC), pues se realizará un análisis de los perfiles priistas que busquen afiliarse como militantes.

Así lo aclaró la dirigente de MC en Puebla, Fedrha Suriano Corrales, quien remarcó que la buena “fama pública” es importante para formar parte del partido naranja.

En entrevista, la coordinadora estatal reiteró que están en disposición de recibir a simpatizantes emanados de otros partidos políticos.

Esto luego de que el senador y exdirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, sumó a militantes y liderazgos a MC, desmantelando al tricolor.

Sin embargo, Fedrha Suriano subrayó que no todos los perfiles tienen un “cheque en blanco” para entrar al partido, pues aplicarán filtros para analizar el historial de cada uno.

Lo anterior, en referencia al edil de Cuyoaco, Iván Camacho, quien fue exhibido por incurrir en actos de prepotencia e intimidación en diversas ocasiones.

En ese sentido, la diputada indicó que hasta el momento no ha recibido la solicitud de afiliación del alcalde, pero en su caso, tendrán que valorar su autorización.

“Será analizada su inclusión, como a todos, en Movimiento Ciudadano. Nosotros cuidamos mucho siempre; la fama pública es importante para nosotros, por la credibilidad y seriedad que tenemos hacia la ciudadanía”, comentó.

