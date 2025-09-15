Avanzan investigaciones por cuerpo abandonado en Analco: SSP

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, afirmó que cuentan con información para identificar a quienes participaron en el abandono de un cuerpo en el Barrio de Analco la madrugada de este 15 de septiembre.

En entrevista, detalló que cuentan con videos de la zona donde fue hallado el cuerpo, así como avances en la investigación; incluso dijo que podrían suponer quiénes son los responsables del asesinato de la persona y el abandono de su cuerpo.

Reconoció que la disputa de organizaciones de comerciantes por el control del Centro Histórico ha generado diversos incidentes que, al ser controlados por las autoridades, derivan en situaciones como el hallazgo en Analco.

Insistió en que no se puede adjudicar el hecho a ninguna organización criminal solo porque deja una manta con iniciales, aunque todos los indicios son investigados y se mantiene la lucha contra la delincuencia, así como la detención de generadores de violencia.

“Estamos enfrentando a los grupos, y eso trae consecuencias. Creo que es mejor actuar que dejar pasar. ¿Vamos a permitir que sigan creciendo? Tenemos que actuar, y estas situaciones se derivan justamente de ir contra ellos”, resaltó.

Confirman ataque a Policías en Tepeaca

Por otra parte, confirmó que dos policías de Tepeaca fueron agredidos por cuatro sujetos cuando acudieron a hacer un rondín de vigilancia a una escuela a la 1:00 de la mañana de este lunes.

Detalló que los elementos fueron atacados por cuatro sujetos con armas largas a bordo de una camioneta, quienes causaron la muerte de un policía y dejaron lesionada a su compañera, quien se encuentra estable.

Añadió que por estos hechos ya se iniciaron las averiguaciones correspondientes para dar con los responsables.

Editor: César A. García

