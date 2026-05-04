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Armenta plantea diálogo y consulta ciudadana sobre infancias trans

Por:
Alejandra Olivera
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El gobernador de Puebla propuso diálogo y posible consulta ciudadana sobre reconocimiento de infancias trans. / Foto: Es Imagen.

El gobernador Alejandro Armenta Mier se pronunció a favor del diálogo, y de ser necesario, aplicar una consulta ciudadana para establecer el reconocimiento de las infancias trans como ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa, el mandatario reconoció que se trata de un tema que genera posturas encontradas en la sociedad, al igual que otros debates como la eutanasia o la inhibición del libido.

No obstante, destacó que la sociedad mexicana es diversa y plural, por lo que llamó a respetar tanto las posturas mayoritarias como las minoritarias.

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En ese sentido, manifestó que lo recomendable es el diálogo y, si en algún momento es necesario, recurrir a la consulta ciudadana.

Alejandro Armenta indicó que su administración mantendrá una postura institucional basada en el respeto a la ley y a los derechos humanos, particularmente en lo que respecta a la niñez.

Editor: César A. García

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