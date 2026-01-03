Puebla es uno de los estados más bellos, reconoce Sectur federal

“México está de moda” y Puebla es uno de los estados más bellos del país, así lo destacó la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde invitó a visitantes nacionales e internacionales a conocer los destinos turísticos del estado.

La titular de la Secretaría de Turismo federal resaltó que Puebla ofrece una combinación única de paisajes naturales, arquitectura colonial y experiencias auténticas, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, y la Secretaría de Turismo federal, lo que ha permitido fortalecer la promoción del estado, incrementar la afluencia turística y posicionar a Puebla como el Latido de México.

Señaló que en el municipio de Chignahuapan, las y los visitantes pueden disfrutar del turismo de aventura a través de experiencias como la Ruta Rácer, que permite recorrer y admirar el entorno natural de la región.

Asimismo, destacó a la Sierra Norte de Puebla, donde se ubica el Pueblo Mágico de Cuetzalan, reconocido en 2021 como una de las Mejores Villas Turísticas del Mundo, gracias a sus calles empedradas, su riqueza cultural y la autenticidad de sus productos locales. Entre sus principales atractivos se encuentran la Poza Pata de Perro, la Gruta del Duende y la tirolesa de la cascada El Salto, con un recorrido aproximado de mil 400 metros sobre un paisaje boscoso.

De igual forma, mencionó al Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec, hogar de la cascada de Puxtla, con una caída cercana a los 100 metros, considerada uno de los atractivos naturales más representativos de la región.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo Turístico, refrenda su compromiso de mantener el impulso a la promoción del estado en coordinación con la política turística nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de que México continúe como un destino de clase mundial y consolidar a Puebla como un estado estratégico para el desarrollo turístico del país.

Te recomendamos: