Cancelan impuesto del 8% a los videojuegos violentos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el impuesto a los videojuegos considerados violentos, incluido en la Ley de Ingresos del próximo año, ya no se cobrará porque aseguró es complicado definir “cuáles son violentos y cuáles no”.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no; entonces, ¿Cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esas circunstancias?, delcaró en su conferencia matutina de este martes 23 de diciembre.

A finales de octubre, el Congreso aprobó el impuesto junto con las bebidas azucaradas y al tabaco. Posteriormente, el Senado avaló el aumento fiscal del 8% a los videojuegos violentos, que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Como argumento a favor del gravamen, varios legisladores señalaron que existe una posible relación entre la exposición a estos videojuegos y el aumento de conductas agresivas, así como trastornos de salud mental.

En su lugar, indicó que se enfocarán en “campañas dirigidas a jóvenes y adolescentes” sobre el uso excesivo de videojuegos, su adicción —muchos son en línea y tienen un costo— y su posible relación con conductas violentas.

Por ello, la mandataria mexicano reiteró que se tomó la decisión de eliminar el impuesto y, en su lugar, elaborar campañas orientadas a la construcción de paz, como parte de la “Campaña por la Paz y contra las Adicciones”.

“Ya no se cobrará el impuesto” a los videojuegos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.



Explicó que es muy difícil diferenciar entre un videojuego con o sin violencia, por ello se tomó la decisión de no cobrarlo.



