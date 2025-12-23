Revelan pago de Adidas al INAH por usar la ‘Piedra del Sol’

La empresa Adidas pagó 41 mil 265 pesos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para utilizar la imagen de la ‘Piedra del Sol’ en la playera que usará la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

El pago fue depositado vía Tesorería de la Federación y corresponde al derecho por el uso de la imagen del monumento arqueológico más importante de México, autorizado por el INAH el 7 de abril de 2025.

Ese día, se otorgó a Adidas la autorización para reproducir el ‘Calendario Azteca’ en prendas deportivas, bajo la Ley Federal de Derechos. La información fue consultada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La cifra pagada por la multinacional deportiva cubre su uso en uniformes deportivos, playeras, gorras, chamarras, bufandas, calzado y sombrería. Por ahora, solo se ha utilizado la imagen en la nueva playera de El Tricolor.

El jersey mexicano tiene un precio de mil 999 pesos en versión aficionado, lo que significa que con la venta de poco más de 20 jerseys se cubriría el costo del derecho de uso de la pieza arqueológica de la cultura mexica.

De acuerdo con la información obtenida por ESPN, Adidas comenzó las gestiones para usar la ‘Piedra del Sol’ desde abril de 2025, y siete meses después se presentó la playera que usará México en la próxima justa mundialista.

