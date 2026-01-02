Will Smith enfrenta demanda por presunto acoso sexual

El actor y músico estadounidense Will Smith enfrenta una demanda legal presentada por el violinista Brian King Joseph, quien lo acusa de acoso sexual, despido injustificado y represalias laborales. La denuncia fue interpuesta a finales de diciembre de 2025 ante una corte de California y está relacionada con hechos ocurridos durante la gira musical Based on a True Story, realizada en 2025.

Según la demanda, Joseph fue contratado para participar en la gira y en la grabación de nuevo material musical. El conflicto se originó en marzo de 2025, durante una presentación en Las Vegas, cuando el violinista regresó a su habitación de hotel y encontró objetos personales ajenos y una nota con un mensaje de tono íntimo, el cual afirmó no haber solicitado ni autorizado.

El demandante aseguró que el incidente le provocó temor, por lo que informó a la seguridad del hotel, a la policía y a los responsables de la gira. Sin embargo, afirma que tras reportar lo ocurrido comenzó a recibir un trato hostil, fue desacreditado por integrantes del equipo y despedido pocos días después, siendo reemplazado por otro músico, lo que considera una represalia directa.

En la demanda, señala que el despido le causó daños emocionales, afectaciones profesionales y pérdidas económicas, por lo que solicita una compensación que deberá determinar un jurado. Por su parte, los abogados de Will Smith rechazaron las acusaciones, las calificaron como falsas y aseguraron que el artista se defenderá por la vía legal, mientras el caso continúa su curso en los tribunales.

