Liberan el segundo avance de “Avengers: Doomsday” con Thor

Marvel Studios liberó el segundo tráiler oficial de “Avengers: Doomsday”, que presenta a Thor como figura central del ambicioso proyecto, con Chris Hemsworth en una versión más madura del Dios del Trueno.

El avance, proyectado junto a funciones de “Avatar: Fuego y Cenizas”, se había filtrado previamente en redes sociales pese a ser exclusivo; el mismo mantiene un tono nostálgico y familiar, alejándose del humor.

Thor aparece acompañado de su hija adoptiva, presentada en “Love and Thunder”, elevando plegarias a Odín y dioses de Asgard para sobrevivir a una batalla, será la más difícil la más díficil y definitiva de su historia.

El tráiler recupera el look épico que el personaje presentó en “Infinity War”, dejando atrás su faceta cómica por una representación seria, poderosa y trágica, atribuida a sus directores, los hermanos Russo.

Los fans esperan que en los próximos días se presenten más avances; se ha especulado que serían cuatro en total. La sexta entrega de Los Vengadores llegará a los cines de todo el mundo el 18 de diciembre de 2026.

