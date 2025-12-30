Confirman sentencia de 17 años contra Juan Carlos N. por violación

Como resultado de las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de 17 años, 6 meses de prisión, en contra de Juan Carlos N., acusado de violación equiparada, ocurrido en la ciudad de Puebla.

Se sabe que en 2020, Juan Carlos N. habría agredido sexualmente a una menor de 10 años de edad, hija de su entonces pareja sentimental. Los hechos presuntamente se repitieron en distintas ocasiones, cuando la madre de la víctima salía de su domicilio ubicado en la colonia 6 de Junio, en la ciudad de Puebla.

Una vez que el presunto agresor quedó a disposición de la autoridad judicial, el agente del Ministerio Público aportó diversos argumentos, a través de los cuales se le impuso en mayo de 2024 una sentencia de 17 años, 6 meses de prisión; no obstante, la defensa llevó a cabo un recurso de apelación.

Al realizar el Tribunal de Alzada el análisis del caso, examinó la correcta acreditación de los elementos del delito, la responsabilidad penal del sentenciado y la individualización de la pena, a fin de verificar la inexistencia de violaciones procesales. Como resultado de dicha revisión, confirmó la sentencia emitida en primera instancia.

