Apuñalan a dos hombres durante riña en San Andrés Cholula

Un par de hombres resultaron heridos al participar en una riña afuera de un bar en San Andrés Cholula; las autoridades continúan las investigaciones en torno al caso.
La noche del sábado, vecinos de la zona centro de Cholula, llamaron a emergencias para reportar que, a solo un par de calles del zócalo, había un pleito campal afuera del bar “Los Diablos”.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula (SSPC) se trasladaron hasta el sitio, donde el resto de involucrados escaparon.
Mientras que personal de Protección Civil municipal dio atención prehospitalaria a los dos heridos, mismos que fueron llevados a un hospital en la capital poblana.
Los afectados recibieron atención especializada, mientras tanto, la SSPC informó de lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado con la intención de abonar lo más posible a las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.