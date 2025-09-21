Apuñalan a dos hombres durante riña en San Andrés Cholula

Un par de hombres resultaron heridos al participar en una riña afuera de un bar en San Andrés Cholula; las autoridades continúan las investigaciones en torno al caso.

La noche del sábado, vecinos de la zona centro de Cholula, llamaron a emergencias para reportar que, a solo un par de calles del zócalo, había un pleito campal afuera del bar “Los Diablos”.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula (SSPC) se trasladaron hasta el sitio, donde el resto de involucrados escaparon.

Mientras que personal de Protección Civil municipal dio atención prehospitalaria a los dos heridos, mismos que fueron llevados a un hospital en la capital poblana.

Los afectados recibieron atención especializada, mientras tanto, la SSPC informó de lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado con la intención de abonar lo más posible a las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

#Seguridad 🚓 Una riña afuera del bar “Los Diablos” en San Andrés Cholula, dejó un saldo de dos lesionados, quienes recibieron atención prehospitalaria y fueron hospitalizados.



Se presume que ambas personas fueron apuñaladas y se investiga el caso. pic.twitter.com/NVwxcrOAsK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 21, 2025

Te recomendamos: