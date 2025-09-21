Instalan primeros botones de alertamiento digital en Villa Universitaria

En la colonia Villa Universitaria de la capital poblana se instalaron los primeros botones de alertamiento digital, una herramienta tecnológica destinada a reforzar la seguridad y la atención inmediata de emergencias. La medida se concretó tras la reunión del gobernador Alejandro Armenta con representantes de cámaras empresariales, fraccionamientos y colonias, y forma parte del Programa de Obra Comunitaria que incluyó la adquisición de cámaras de videovigilancia.

El presidente de la Mesa Directiva de la colonia, Teodoro Gutiérrez, destacó que esta acción representa un cambio significativo para la comunidad: “Después de 35 años sin acciones que brinden seguridad, paz y tranquilidad a las y los vecinos, hoy se muestran participativos porque con estos dispositivos tendrán mayor seguridad”.

La directora de Telecomunicaciones del C5i, Alejandra Luis Cosme, explicó que los botones pueden ser activados por los colonos en caso de riesgo, lo que permite que la patrulla más cercana acuda de inmediato para brindar apoyo.

La presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho, supervisó la instalación de la aplicación móvil Emergencias 911 Puebla en los celulares de los habitantes y subrayó que estas acciones forman parte de un pacto de corresponsabilidad social. “Es muy importante que en todas las estrategias de seguridad participe la sociedad civil organizada”, afirmó.

En el mismo sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Sánchez Morales, reconoció que el acercamiento del gobernador con colonias y fraccionamientos permitirá mejorar la seguridad tanto en la capital como en el estado.

Los vecinos expresaron su agradecimiento por la implementación del programa. Martha Eugenia López Díaz señaló que la instalación de cámaras y botones de emergencia ayudará a reducir la vulnerabilidad de jóvenes que transitan en las inmediaciones de Ciudad Universitaria: “Somos muy vulnerables alrededor de CU, por eso los chicos son blanco fácil de asaltos. En mi casa también colocaron una cámara, lo que ayudará a las autoridades. En todos estos años que tiene la colonia, nunca habían contado con un programa así”.

Villa Universitaria forma parte de más de 60 colonias y fraccionamientos que serán beneficiados con estos mecanismos digitales impulsados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana y garantizar una reacción más rápida de policías, bomberos y paramédicos, contribuyendo a la construcción de entornos de paz en Puebla.

