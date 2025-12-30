Gobierno del Estado consolida la Marca Puebla Cinco de Mayo

El Gobierno de Puebla, encabezado por el mandatario Alejandro Armenta, consolidó la Marca Puebla Cinco de Mayo como una plataforma estratégica alineada al Plan México. Esta iniciativa articula identidad productiva, orgullo regional y competitividad, con el objetivo de convertir la historia, el talento y la calidad de los productos poblanos en un motor de bienestar y desarrollo económico para la entidad.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la marca cuenta con el registro de 45 clases mercantiles ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que asegura su protección jurídica y permite que cualquier producto o servicio poblano se integre a la plataforma para ampliar su alcance en mercados nacionales e internacionales.

Detalló que la estrategia fortalece el crecimiento económico sostenible al impulsar la productividad regional y el posicionamiento de bienes y servicios poblanos que reflejan riqueza cultural, biodiversidad y altos estándares de manufactura, con un enfoque prioritario en artesanas, artesanos y productores locales.

Añadió que la proyección de la marca permitió la participación de empresas y colectivos en ferias y vitrinas comerciales, además de la operación de la primera Tienda Puebla Cinco de Mayo, ubicada en el Centro de Convenciones William O. Jenkins, donde 195 grupos productivos de 42 municipios exhiben y comercializan sus creaciones de forma permanente.

Finalmente, precisó que como parte del fortalecimiento de capacidades, se realizaron 15 eventos de impulso comercial, dos talleres de profesionalización en exportación y desarrollo empresarial con 118 representantes de empresas sociales, así como 23 asesorías técnicas especializadas, acciones que elevan la calidad de los productos poblanos y facilitan su inserción en cadenas de mayor valor agregado y nuevos mercados.

