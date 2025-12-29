Gobierno avanza en la urbanización de Puebla con 260 proyectos

El Gobierno de Puebla avanza de manera contundente en la urbanización del estado, particularmente en la capital, destacó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al informar que, tan solo en este año, se realizaron 128 proyectos de guarniciones y banquetas, además de múltiples acciones de pavimentación a través del Programa de Obra Comunitaria.

La secretaria detalló que estos trabajos representaron una inversión cercana a 32 millones de pesos en guarniciones y banquetas, así como 51 millones de pesos en proyectos de pavimentación en diversos municipios y en Puebla capital. De los 260 proyectos totales, 122 se concentraron en la capital poblana, reflejo de la gran necesidad de urbanización que existía y que aún persiste en distintas zonas del municipio.

García Chávez subrayó que estos resultados “son producto del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la Federación y los gobiernos municipales, lo que permite atender rezagos históricos en infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias poblanas”.

Asimismo, destacó que estas acciones no solo impactan en el bienestar social, sino también en el desarrollo económico y turístico, particularmente en zonas estratégicas como el área de Africam Safari, un polo turístico fundamental para Puebla y sus familias.

Finalmente, reiteró que el esfuerzo continuará el próximo año, tal como lo instruyó el gobernador Alejandro Armenta, con una inversión de mil 500 millones de pesos en obra comunitaria para todas las juntas auxiliares del estado, en sintonía con la visión de desarrollo y bienestar impulsada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Te recomendamos: