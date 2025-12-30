Anuncian horarios en cajas de Tesorería Municipal por fin de año

El Gobierno de la Ciudad de Puebla informa a las y los contribuyentes los horarios de atención de las cajas de cobro para diversos servicios, con motivo del periodo decembrino.

Este 31 de diciembre de 2025, el horario de atención será de 8:00 a 15:00 horas en las cajas de cobro; y en un horario de 9:00 a 16:00 horas en módulos de las juntas auxiliares y plazas comerciales, siendo el último día para pago de contribuciones.

Se le recuerda a la ciudadanía que el 1 de enero de 2026, las oficinas no brindarán servicio. Los cobros se reanudarán hasta el 5 de enero en horarios habituales.

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, recomienda tomar precauciones necesarias para evitar contratiempos durante esta época.

