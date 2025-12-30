Hombre asesina a 9 personas y se quita la vida en Surinam

Un hombre, de 43 años, que presuntamente asesinó a nueve personas a puñaladas en Surinam, incluyendo cuatro de sus hijos, se quitó la vida este lunes en su celda de una comisaría en Paramaribo, informó la policía local.

El sospechoso fue hallado sin vida la mañana del lunes en la comisaría de Keizerstraat; previamente se resistió al arresto en Richelieu, a 24 km de la capital, donde recibió un disparo en la pierna tras atención médica.

Durante la madrugada del domingo, el sujeto desató un ataque luego de una discusión telefónica con su exesposa sobre quién recogería a los niños, después de que ella indicara que enviaría a otra persona por ellos.

Tras el altercado, perdió los estribos, matando a cuatro de sus hijos y cinco vecinos, entre ellos otro menor, según investigaciones preliminares que señalan antecedentes de enfermedad mental por parte del sospechoso.

El ministro de Justicia y la ministra de Asuntos Sociales y Vivienda visitaron el lugar de los asesinatos, señalando que el hecho ha impactado profundamente a la comunidad y al país en general, y llamaron a la solidaridad.

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, expresó previamente su conmoción e incredulidad por el hecho, al señalar que ocurre en un momento en que familias y amigos deberían apoyarse mutuamente.

