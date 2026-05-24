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sábado, mayo 23, 2026
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Abaten a sospecho de tiroteo afuera de la Casa Blanca

Por:
Renato León A.
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Se estableció un amplio perímetro alrededor de la escena del tiroteo. / Foto: Benjamin Alvarez - DW

Un hombre identificado como Nasire Best, de 21 años, murió tras ser baleado por agentes del Servicio Secreto este sábado 23 de mayo después de abrir fuego frente a la Casa Blanca.

El incidente ocurrió cerca de la intersección de la Calle 17 y Pennsylvania Avenue, junto al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. El presidente Donald Trump se encontraba dentro del complejo presidencial en ese momento, pero no resultó afectado, según informó el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

El sospechoso, que ya había sido detenido por el Servicio Secreto en julio de 2025 tras intentar ingresar a la Casa Blanca y fue internado en un centro psiquiátrico por problemas de salud mental, se acercó al puesto de control de seguridad, sacó un arma de su maleta o bolsa y comenzó a disparar, en respuesta, los agentes respondieron al fuego, hirieron al joven y lo trasladaron a un hospital de la zona, donde se certificó su fallecimiento.

Durante el intercambio de disparos, un transeúnte resultó herido, las autoridades no han precisado si la víctima fue alcanzada por los disparos del agresor o por los de los agentes, pero medios como CNN reportaron que se encuentra en estado crítico.

Captan momento

El tiroteo fue captado por periodistas y equipos de producción que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

La corresponsal de ABC News, Selina Wang, grababa un video para redes sociales cuando estalló el enfrentamiento, captando el sonido de los disparos mientras se tiraba al suelo: “Sonaron como decenas de disparos”, escribió en X.

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