Abaten a sospecho de tiroteo afuera de la Casa Blanca

Un hombre identificado como Nasire Best, de 21 años, murió tras ser baleado por agentes del Servicio Secreto este sábado 23 de mayo después de abrir fuego frente a la Casa Blanca.

El incidente ocurrió cerca de la intersección de la Calle 17 y Pennsylvania Avenue, junto al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. El presidente Donald Trump se encontraba dentro del complejo presidencial en ese momento, pero no resultó afectado, según informó el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

El sospechoso, que ya había sido detenido por el Servicio Secreto en julio de 2025 tras intentar ingresar a la Casa Blanca y fue internado en un centro psiquiátrico por problemas de salud mental, se acercó al puesto de control de seguridad, sacó un arma de su maleta o bolsa y comenzó a disparar, en respuesta, los agentes respondieron al fuego, hirieron al joven y lo trasladaron a un hospital de la zona, donde se certificó su fallecimiento.

BREAKING: The gunman who opened fire near the White House on Saturday afternoon has been identified as 21-year-old Nasire Best of Maryland. He was shot by Secret Service agents and died on the way to the hospital.



Best allegedly had multiple prior encounters with the Secret… pic.twitter.com/R8icdh1PLe — Fox News (@FoxNews) May 24, 2026

Durante el intercambio de disparos, un transeúnte resultó herido, las autoridades no han precisado si la víctima fue alcanzada por los disparos del agresor o por los de los agentes, pero medios como CNN reportaron que se encuentra en estado crítico.

Captan momento

El tiroteo fue captado por periodistas y equipos de producción que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

La corresponsal de ABC News, Selina Wang, grababa un video para redes sociales cuando estalló el enfrentamiento, captando el sonido de los disparos mientras se tiraba al suelo: “Sonaron como decenas de disparos”, escribió en X.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

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