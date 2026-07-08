Lluvia en Puebla deja inundaciones, cierres viales y autos varados

La lluvia de la tarde del martes en la capital poblana y la zona metropolitana provocó diversos cierres viales e inundaciones, generando que automóviles quedaran varados tras la precipitación.

La zona de Camino Real a Cholula fue cerrada por al menos tres horas, a la altura de Zavaleta, después de que una combi de la ruta San Andrés Cholula quedara atrapada con pasajeros. En el mismo punto, un automóvil particular quedó cubierto casi hasta el toldo, con el agua alcanzando más de un metro, no hubo reportes de personas lesionadas.

La calzada Zavaleta, en el tramo del paso inferior de la Recta a Cholula, también fue cerrada en ambos sentidos debido a que el agua subió más de medio metro, al menos tres unidades quedaron varadas debajo del puente.

Zonas como el río Atoyac, Momoxpan, Periférico y el acceso a San Andrés Cholula tuvieron que ser cerradas.

#Puebla ⛈️ Así subió el nivel del agua esta lluviosa tarde en calzada Zabaleta y Camino Real a Cholula. pic.twitter.com/7cjmCguIC9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 8, 2026

Periférico Ecológico también sufrió afectaciones en los tramos del bulevar Forjadores y la Recta a Cholula, donde hubo reducción de carriles de tres a uno. En algunos tramos, las unidades tuvieron que circular por las laterales para evitar accidentes.

La autopista México-Puebla también registró inundaciones, una de ellas a la altura de la desviación hacia la carretera federal a Tlaxcala, lo que provocó tránsito lento, ya que el agua alcanzó 30 centímetros de altura. La zona de San Francisco Ocotlán, en Coronango, también presentó inundaciones.

Y en #Puebla capital, la circulación se vio afectada en prolongación Reforma ante el caudal de agua por inundaciones reportadas desde el Puente de México. pic.twitter.com/ySwA6JzW7J — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 8, 2026

La lluvia provocó la caída de un árbol que se incendió en la colonia Hacienda Santa Clara después del impacto de un rayo. Vecinos que se encontraban cerca del lugar sofocaron el fuego.

En todos los siniestros, elementos de Protección Civil estatal y municipal trabajan en los puntos para evitar riesgos para personas y conductores.

Te recomendamos: