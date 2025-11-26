Pepe Chedraui, a favor de la regularización de “arrancones”

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, se pronunció a favor de regularizar los arrancones como propone el gobernador Alejandro Armenta y reiteró que en la capital poblana no están permitidos.

“Yo creo que todos deben tener espacio, que sea sano, que sea controlado y que sea por el bien de todos”, declaró.

Chedraui Budib recordó que los arrancones en la capital se realizan en diversas vialidades como el Bulevar Hermanos Serdán y la Vía Atlixcáyotl.

Tal vez te interese: Gobierno organizará “arrancones” legales en Puebla

Insistió en que la mejor opción es que se regule para los que practican estas competencias o juegos lo hagan de manera segura.

#Puebla El alcalde @pepechedrauimx se pronunció a favor de regularizar los arrancones como propone el gobernador Alejandro Armenta y reitera que en la capital poblana no están permitidos.



@lupjmendez pic.twitter.com/fm7vj6wOi8 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 26, 2025

No obstante, dijo que por el momento no se contempla que la capital poblana destine un espacio para esta actividad, a menos que el gobierno estatal lo propongan y en un acuerdo lo lleven a cabo.

En otro tema, también expresó que está de acuerdo con la auditoría que se va a realizar de la concesión a la empresa encargada de la recolección de basura y llegar hasta las últimas consecuencias.

Lo anterior, ya que consideró que hubo concesiones en gobiernos pasados que fueron entregadas a favor de las empresas y que de revocarlas hay sanciones económicas altas para el gobierno municipal.

Recordó que en el caso de los paraderos del transporte público, trabajan con el Congreso del Estado para hacer un simulacro sobre cómo se podría revocar la concesión si las próximas administraciones lo desean, ya que el contrato en caso de autorizarse durará 10 años, por lo que espera que en próximos días las y los diputados lo aprueben.

Editor: Renato León

Te recomendamos: