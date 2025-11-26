Pepe Chedraui invita a familias a “Vive el invierno en Puebla capital”

Al invitar a las familias poblanas y visitantes de otros lugares a asistir a “Vive el invierno en Puebla capital”, el cual contempla más de 40 actividades en la ciudad durante la época decembrina, el edil Pepe Chedraui Budib dijo que “Puebla está en paz” y es segura.

“Puebla está en paz, Puebla está seguro y que por eso los invitamos para que vengan y que se sumen a estas festividades con sus familias. Queremos que sea una gran fiesta navideña para que la pasemos bien, que todos estemos contentos, sanos y celebrando estas grandes fiestas”, expresó.

El secretario de Turismo y Economía municipal, Jaime Oropeza Casas, explicó que esperan 300 mil visitantes durante la temporada navideña en la capital del estado, por lo que se estima una derrama económica de 600 millones de pesos.

El funcionario municipal subrayó que de cumplirse esta meta, la ciudad recibirá 3 millones 200 mil visitantes y turistas en el año, una cifra histórica.

Oropeza resaltó la última edición de Noche de Museos, programada para el sábado 13 de diciembre en la que participan 25 recintos y promociones en más de 50 establecimientos.

Por otra parte, los recorridos turísticos que se llevarán a cabo del 16 al 19 de diciembre con salidas a las 11:00 de la mañana y 5 de la tarde para recorrer en grupos de 30 personas los nacimientos que se colocarán en 30 templos del Centro Histórico.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Anel Nochebuena, indicó que en el Palacio Municipal también se exhibe un nacimiento que consta de mil piezas que evoca a los hogares poblanos y se ha construido en más de 20 años por Rodolfo Villegas.

Entre las actividades que destacó se encuentra la del 6 de diciembre del Zócalo entre velas, un concierto de un pianista originario de Taiwán y la ópera “Primero un sueño” del MED en la Catedral.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, anunció que habrá 17 árboles de navidad en las juntas auxiliares de la capital poblana.

Asimismo, anunció que la iluminación navideña de la ciudad se extenderá al Paseo Bravo, Reforma, andador 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Palacio Municipal, Barrio de los Sapos, El Parián, Puente de Ovando, Los Arcos de Loreto, Calzada Ignacio Zaragoza, Bulevar 5 de Mayo con 4 mil 500 piezas de iluminación LED.

También, recordó que habrá un árbol de 40 metros de altura con iluminación inteligente en donde se proyectarán animaciones en 3D y una cortina de LED en Palacio Municipal en la que también se van a proyectar estas imágenes.

El director del DIF municipal, Jesús Alejandro Cortés, anuncia que realizarán este año posadas en cada unidad habitacional de la capital poblana.

Abundó que empezarán en Los Héroes de Puebla el 1 de diciembre a las 5 de la tarde y a las 6 en Loma Bella.

Por otra parte, anunció que se realizará el 3 de enero el Desfile de los Reyes Magos con 10 carros alegóricos, 10 bandas de música y un show de 140 drones que iluminarán

