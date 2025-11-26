FGR confirma investigación contra dueño de Miss Universo

Este miércoles 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la existencia de una carpeta de investigación en la que está incluido Raúl “R”, empresario mexicano dueño de la franquicia de Miss Universo, por su presunta participación en delincuencia organizada, narcotráfico, robo de combustible y tráfico de armas.

En un comunicado oficial, la dependencia precisó que Rocha es una de las 13 personas contra las que se emitieron órdenes de aprehensión hace diez días.

En el caso específico de Raúl “R”, de quien ha habido informaciones públicas diversas, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al #MPF, continuar y ahondar en esta investigación. La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los… — FGR México (@FGRMexico) November 26, 2025

La FGR señaló que “se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación”, sin confirmar si el empresario se ha convertido en testigo protegido, como circuló en diversos medios de comunicación esta mañana.

Según investigaciones periodísticas, la organización operaba mediante la adquisición de combustible robado proveniente de Guatemala, evadiendo los aranceles correspondientes, y utilizaba empresas en Querétaro para facturar el combustible e introducirlo al mercado formal.

La fiscalía se limitó a indicar que la situación jurídica del empresario se dará a conocer cuando los elementos de prueba “se ratifiquen con toda certeza”.

