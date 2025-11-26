Víctima de ‘Fofo’ Márquez denuncia falta de pago de reparación

Edith Márquez, víctima de una agresión cometida por el influencer ‘Fofo’ Márquez el 22 de febrero de 2024, denuncia que, a casi dos años del ataque, no ha recibido el pago de la reparación ordenada por la justicia.

El ataque ocurrió en un estacionamiento de Naucalpan y quedó registrado en video. La víctima dice que desde entonces ha recibido atención médica y psicológica continua. Asegura que las secuelas afectan su vida diaria y su capacidad para trabajar.

En enero de 2025 se dictó una sentencia contra el influencer; el fallo incluyó una pena de 17 años y seis meses de prisión. También se ordenó una reparación del daño por 277 mil 400 pesos y una multa por 67 mil 313 pesos. Pese a ello, Edith afirma que no ha recibido esos recursos.

La víctima explica que la falta de pago agrava su situación económica y de salud. Los gastos en terapias y tratamientos siguen acumulándose. Además, la defensa del acusado promovió recursos legales que han retrasado la ejecución de la sentencia.

Edith busca visibilidad para presionar a las autoridades a cumplir la sentencia. Pide acompañamiento y que se garantice el pago de la reparación. Su denuncia pública busca que se reconozca el daño y se atiendan las secuelas que aún padece.