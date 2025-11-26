Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, sería testigo protegido de la FGR

El propietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, se habría acogido al programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR) tras obtener el gobierno una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco, de acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola.

La investigación revela que el 15 de noviembre se libró la orden de aprehensión con causa penal 495/2025 por delincuencia organizada. No obstante, el 19 de noviembre se formalizó su incorporación como testigo colaborador, según documentos de la investigación federal.

Por su lado, la FGR identificó que la organización de Rocha Cantú huachicoleaba combustible desde Guatemala y suministraba armas al Cártel del Golfo y al Grupo Sombra de Veracruz. La red operaba mediante empresas fachada como Tabasco Capital y PTIH para facturar el combustible.

El expediente además revela que utilizaban centros logísticos en Querétaro donde recibían carrotanques, mezclaban combustibles y distribuían el producto final a empresas como AGUI-MAR y FUCHELA. Las autoridades documentaron toda la cadena de operación ilícita.

Para el tráfico de armas, empleaban empresas de seguridad privada como SEGURIMEX y SETER; estas últimas abastecían al Grupo Sombra y operadores del Cártel del Golfo. La red contaba supuestamente con apoyo de exintegrantes de SEDENA para rematricular las armas.

Hasta el momento, no existe ningún comunicado oficial por parte de la FGR ni de otras autoridades federales, ni tampoco alguna postura del empresario mexicano. El propietario del certamen también enfrenta señalamientos de presunto fraude en Miss Universo 2025.

