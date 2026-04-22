IEE Puebla alista relevo tras salida de Blanca Cruz

Tras la designación de Blanca Yassahara Cruz García como nueva consejera del INE, el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla se prepara para una transición en la presidencia del organismo.

De acuerdo con el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, el organismo local deberá seguir una ruta de dos etapas para cubrir la vacante en su presidencia.

Según lo estipulado en el Artículo 172 de la normativa electoral vigente, ante la ausencia definitiva de la titular del Consejo General, el primer paso es de carácter interno.

Los actuales consejeros electorales del IEE Puebla deberán sesionar para elegir, de entre ellos mismos, a quien fungirá como presidente provisional.

Una vez nombrado el interino, se deberá informar de inmediato al Instituto Nacional Electoral (INE) para que el nombramiento tenga efectos legales y el organismo no quede acéfalo durante el proceso de entrega-recepción.

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Fase definitiva: convocatoria del INE

El siguiente paso es que el INE emita una convocatoria pública para seleccionar a la persona que sustituirá de manera definitiva a Blanca Cruz García.

Quien resulte electo en este proceso no iniciará un periodo nuevo de siete años, sino que deberá concluir el mandato de la presidenta saliente, el cual terminaba el 2 de noviembre de 2029.

Los aspirantes deberán someterse a las etapas habituales de examen de conocimientos, ensayo presencial y entrevistas con los consejeros nacionales en la Ciudad de México.

Este relevo ocurre en un momento crítico para la entidad, ya que el proceso electoral local para renovar ayuntamientos y diputaciones en 2027 inicia formalmente en noviembre de este año.

Editor: César A. García

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