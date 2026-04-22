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miércoles, abril 22, 2026
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Puebla capital será sede del Smart City Expo Latam Congress 2026

Por:
Guadalupe Juárez
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Smart City Expo Latam Congress 2026 se realizará del 2 al 4 de junio. / Foto: Es Imagen.

El Smart City Expo Latam Congress es un espacio para el intercambio de ideas, la reflexión y el uso de la tecnología para encontrar soluciones a los desafíos urbanos, además de convertir a Puebla capital en el epicentro de la innovación, señaló el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib.

Lo anterior en conferencia de prensa para la presentación del evento que se llevará a cabo del 2 al 4 de junio en el Centro Expositor por segundo año consecutivo.

Pepe Chedraui Budib apuntó que se podrán abordar desde temáticas como el cambio climático hasta la desigualdad.

El edil aseveró que la llegada de Smart City Latam a Puebla no es casualidad, pues desde el año pasado la ciudad se vuelve a consolidar como sede de este encuentro internacional, gracias a los esfuerzos coordinados del gobierno federal y estatal tras años de ausencia.

En su participación, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López Malo, resaltó que están orgullosos de que Puebla sea punto de encuentro de líderes innovadores y tomadores de decisiones de América Latina.

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“Puebla es un estado que entiende su historia, pero también tiene muy claro a dónde queremos ir”, declaró.

La funcionaria estatal apuntó que en Puebla hablar de ciudades inteligentes no solo es hacerlo de tecnología, también de personas, calidad de vida, inclusión, sostenibilidad y de construir entornos donde el desarrollo pueda llegar a todas y todos“, añadió.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros, refirió que en el caso del organismo empresarial, hablar de ciudades inteligentes es hacerlo sobre la competitividad, inversión, generación de empleos de calidad, impulsar la productividad y construir entornos donde la innovación y el talento puedan desarrollarse de manera plena.

Debido a la realización de este encuentro internacional, se espera una derrama económica para el municipio de 400 millones de pesos y con una meta para recibir a más de 10 mil visitantes.

Editor: César A. García

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