Realizan Primer Encuentro Estatal de la Red UDAIM

En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en conjunto con la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad (UCIPS), llevó a cabo el Primer Encuentro Estatal de la Red UDAIM, con el objetivo de fortalecer las capacidades de reacción, coordinación y atención inmediata en beneficio de mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo.

Durante la inauguración, el jefe de la Unidad del Estado Mayor Policial, contralmirante Andrés Galeana Abarca, en representación del titular de la SSP, vicealmirante Francisco Sánchez González, destacó que este encuentro: “Se convierte en una plataforma que unifica criterios, fortalece protocolos y refuerza las capacidades de quienes integran la primera línea de atención”.

Por su parte, la rectora de la UCIPS, Silvia Victoria Serrano Zafra, reconoció que la Red UDAIM opera como un frente estratégico para la protección de las mujeres y subrayó el compromiso de la institución con la protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género.

Como parte de las actividades realizadas durante la jornada, se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa, un simulacro de protocolo de intervención y una representación teatral orientada a reflexionar sobre la violencia de género y la correcta aplicación de los procedimientos.

La SSP y la UCIPS reiteraron que este primer encuentro forma parte de la preparación integral y profesionalización que impulsa el gobierno estatal, bajo la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta, en la misión de formar profesionales con perspectiva de género, capacidad técnica y vocación de servicio para garantizar una atención oportuna, cercana y segura a la ciudadanía.

