Incendio en complejo habitacional de Hong Kong deja 13 muertos

Un incendio consumió este miércoles varios edificios de un complejo habitacional en Hong Kong, dejando 13 personas fallecidas y 16 heridas. El siniestro se propagó por los andamios de bambú que cubrían las fachadas del residencial en el distrito de Tai Po.

Las llamas envolvieron al menos cinco edificios del complejo, que cuenta con ocho bloques y casi 2 mil apartamentos. Los bomberos trabajaron en labores de rescate mientras atendían múltiples reportes de personas atrapadas en los inmuebles afectados por el fuego.

No obstante, nueve víctimas fallecieron en el lugar, incluido un bombero, mientras cuatro personas murieron al llegar al hospital. Entre los 16 heridos se encuentran dos bomberos más, uno con agotamiento extremo y otro con lesión en la pierna.

El Departamento de Servicios de Bomberos elevó la alerta a nivel 4, el segundo más alto en la escala de emergencias. Las imágenes mostraban llamas saliendo de numerosas ventanas mientras equipos de rescate las combatían desde camiones con escalera.

Las autoridades confirmaron que investigan las causas del siniestro en este complejo ubicado en la zona norte de Hong Kong, cerca de Shenzhen. El incendio se reportó a media tarde y se propagó rápidamente por los materiales de construcción externos.

Por su parte, el jefe de gobierno John Lee convocó una reunión de emergencia donde anunció la habilitación de refugios para los afectados. En su cuenta de Facebook, expresó su “profundo dolor y condolencias a las familias de los fallecidos y heridos”.

