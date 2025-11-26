Analizan situación migratoria y derechos humanos en el Congreso de Puebla

En sesión de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, las y los diputados recibieron a académicos y especialistas en la materia, para conocer el contenido del último reporte elaborado por el Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes Puebla.

En su participación, Diana Sletza Ortega Ramírez y Luis Miguel Morales Gámez, académicos de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, así como Arturo Villaseñor García, de la organización Opción Ciudadana, explicaron que el estudio da cuenta de las diferentes dinámicas migratorias, la evolución de los requerimientos de mano de obra en Estados Unidos y los programas de visas de trabajo.

Asimismo, pusieron énfasis en las distintas coyunturas que afectan la forma de vida de las personas migrantes, como la actual política gubernamental de Estados Unidos, los lineamientos para el envío de remesas, la renegociación del TMEC, así como el nacionalismo que caracteriza a Donald Trump y a Claudia Sheinbaum.

Luis Miguel Morales Gámez señaló que la administración estadounidense necesita la mano de obra de las personas migrantes y el país registra una inflación alta en productos del campo, pues ante las deportaciones y la renegociación del TMEC hay un encarecimiento de los insumos básicos y esto también impacta en el envío de remesas.

En tanto, Diana Sletza Ortega Ramírez expuso que es necesario dimensionar las facetas de las migraciones, en las que se consideren la inmigración, destino y refugio de personas, ya que es necesario analizar las oportunidades de desarrollo y los procesos de integración y cohesión social.

Durante la sesión, la diputada Celia Bonaga Ruiz solicitó a los especialistas información sobre las acciones necesarias en materia legislativa en las que puede incidir el Congreso. En respuesta, los académicos señalaron la viabilidad de retomar la iniciativa de Ley de Movilidad Humana, para reconocer las competencias de las diferentes autoridades y las acciones de integración y cohesión social que deben implementarse.

Mientras, la diputada Esther Martínez Romano planteó la problemática del traslado de menores hacia Estados Unidos. La diputada Delfina Pozos Vergara expuso los aspectos de inseguridad a los que se enfrentan las y los migrantes en su paso por México. Finalmente, la diputada Araceli Celestino enfatizó que este sector de la población no está solo, pues hay mecanismos de acompañamiento jurídico y legal, además de programas sociales.

