España baja alerta por aumento temprano de la gripe

En España, la actividad gripal se ha adelantado y sube con rapidez. Los sistemas de vigilancia muestran un aumento claro de casos en las últimas semanas. La positividad de las pruebas llegó al 17,3% y la incidencia ha crecido respecto al año pasado.

Los médicos de familia hablan de un patrón atípico. Observan más consultas por síntomas respiratorios y un inicio de temporada aproximadamente un mes antes de lo habitual. En atención primaria, la tasa de síndrome gripal se situó en 33,1 casos por 100 mil habitantes en la semana analizada.

El impacto en hospitales ya es notable. Estudios recientes estiman que la gripe provocó 33 mil hospitalizaciones y mil 825 fallecimientos en la temporada anterior, cifras que recuerdan la gravedad posible de la enfermedad en grupos vulnerables. Por eso se insiste en priorizar la protección de mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los laboratorios señalan que una subvariante del virus A (H3N2) está detrás del aumento. Esa variante parece ser más transmisible, aunque se sigue estudiando su gravedad y la eficacia exacta de la vacuna frente a ella. Las autoridades y el ECDC piden acelerar la vacunación y reforzar la vigilancia genómica.

