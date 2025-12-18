Mucho tiempo de celular afecta salud cardiometabólica

Un informe anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó que el pasar 5 horas o más con dispositivos electrónicos puede resultar en peores condiciones para el bienestar, y para grupos jóvenes, afectar la salud cardíaca.

Lo que se considera inofensivo o de bajo impacto, no lo es del todo, pues, predispone un estilo de vida menos productivo y de malos hábitos.

Un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association, afirma que las nuevas generaciones tienen más probabilidades de padecer enfermedades cardiometabólicas, como presión arterial alta, colesterol alto, triglicéridos y resistencia a la insulina, todo con base en el tiempo que pasan usando dispositivos electrónicos.

Además, la investigación también relaciona este uso con un posible “robo” de las horas de sueño, las cuales indican que niños, adolescentes y adultos jóvenes duermen poco.

El intenso vínculo entre cada uno de los factores, desencadena otro tipo de malas costumbres, como el sedentarismo y mala alimentación. Además, la OCDE también advierte que el constante uso de pantallas por horas prolongadas también repercute en un malestar mental, reduce la interacción social y merma los ánimos en el trabajo.

Por lo tanto, los científicos e investigadores piden que se tenga más control (en el caso de jóvenes) de las horas en pantallas, promover el ejercicio y tener el correcto descanso para evitar daños que sean irreversibles.

Editor: Alejandro Villanueva

