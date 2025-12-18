ISSSTEP realiza primera cirugía de rodilla con apoyo de IA

El personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) realizó la primera cirugía protésica de rodilla asistida por inteligencia artificial e interfaz 3D, mediante el robot CORI.

Gregorio Montero García, director del Hospital de Especialidades y ortopedista, destacó que el sistema permite artroplastías de rodilla y cadera con precisión, alineación y personalización sin precedentes mediante mapeo 3D en tiempo real de la anatomía del paciente.

El procedimiento fue ejecutado en la nueva Clínica de Cirugía Articular del Instituto, que inició operaciones el 4 de junio de 2025.

La intervención permitió beneficiar a una mujer de 64 años de edad, quien un día después de su cirugía estará en condiciones de caminar, por tratarse de un proceso de mínima invasión y con ello, recuperar su calidad de vida.

El ISSSTEP consolida a la entidad como referente en innovación médica y cirugía ortopédica de alta especialidad para sus derechohabientes.

