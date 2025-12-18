Vía Recreativa suspende actividades; regresa el 11 de enero de 2026

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde, Pepe Chedraui, informa que la Vía Recreativa suspenderá sus actividades los domingos 21 y 28 de diciembre, como parte del cierre de actividades del presente año. El programa se reanudará el 11 de enero de 2026.

Esta iniciativa, impulsada bajo la visión del alcalde, Pepe Chedraui, de seguir construyendo una ciudad más activa, segura y en movimiento, es coordinada por el Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), encabezado por Ricardo Zayas Gallardo, en conjunto con la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, a cargo de David Aysa de Salazar.

La Vía Recreativa se ha consolidado como un espacio que promueve la actividad física, la convivencia familiar y el uso seguro de las calles, al ofrecer vialidades libres de vehículos motorizados y con condiciones adecuadas de movilidad para peatones, ciclistas y personas de todas las edades.

A través de este tipo de acciones, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de impulsar entornos urbanos más seguros, saludables y accesibles, donde el deporte y la movilidad sustentable se integran para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

El Gobierno de la Ciudad agradece la participación de la ciudadanía y reitera la invitación a seguir formando parte de esta iniciativa en su regreso el próximo año.

