Entregan despensas para familias vulnerables en la capital poblana

El presidente municipal, Pepe Chedraui, y la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF Puebla (SMDIF), MariElise Budib, encabezaron la entrega de apoyos del programa de despensas Alimentación Imparable en la capital poblana, con el objetivo de fortalecer el acceso a una alimentación digna entre las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

En este sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui, afirmó que, desde el Gobierno de la Ciudad, a través del SMDIF, continuarán trabajando a favor de las familias que más lo necesitan y dando prioridad a niñas, niños no escolarizados, personas con discapacidad y adultos mayores. Precisó que este trabajo se realiza bajo la visión de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y del gobernador, Alejandro Armenta, de estar cerca de todas las personas en situación de vulnerabilidad.

“Tengamos una alimentación sana para nuestras niñas, nuestra niñez y nuestras juventudes poblanas y pongamos un granito de arena para que esto funcione mejor”, abundó.

Mientras que la presidenta del patronato del SMDIF, MariElise Budib, afirmó que este programa no tiene la intención únicamente de satisfacer el hambre, sino de garantizar salud a las personas beneficiadas. “También de proporcionar al cuerpo la energía y el bienestar necesarios para seguir adelante. Pepe y yo estamos comprometidos a que cada familia tenga acceso a alimentación saludable y digna”, dijo.

Asimismo, Jesús Alejandro Cortés, director del SMDIF, detalló que estas acciones acompañan a las familias poblanas para que tengan una mejor calidad de vida. “Desde el inicio de la administración hemos trabajado con un propósito muy claro: ofrecer a las y los poblanos una alimentación nutritiva”, precisó.

A través de estas acciones, el Gobierno de la Ciudad fortalece su compromiso con el bienestar de la población, promoviendo el acceso a una alimentación digna como base para una capital más justa, ordenada e incluyente.

Te recomendamos: